«Интер» предлагает «МЮ» обменять Перишича на Лукаку Конте ждет Лукаку.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов «Интера». Миланцы намерены предложить манкунианцам полузащитника Ивана Перишича и 20-30 миллионов евро доплаты, утверждает FCInterNews.it.

Самому Лукаку «Интер» предлагает 7,5 миллионов евро. Уточняется, что в приобретении бельгийца заинтересован будущий тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Лукаку провел за «МЮ» 45 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал четыре голевых передачи.

На счету Перишича девять мячей и восемь голевых передач в 44 играх.