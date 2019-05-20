«Интер» предлагает «МЮ» обменять Перишича на Лукаку - Советский спорт
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20 мая 2019 21:44ФутболКоноплев Александр

«Интер» предлагает «МЮ» обменять Перишича на Лукаку

Конте ждет Лукаку.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов «Интера». Миланцы намерены предложить манкунианцам полузащитника Ивана Перишича и 20-30 миллионов евро доплаты, утверждает FCInterNews.it.

Самому Лукаку «Интер» предлагает 7,5 миллионов евро. Уточняется, что в приобретении бельгийца заинтересован будущий тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Лукаку провел за «МЮ» 45 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал четыре голевых передачи.

На счету Перишича девять мячей и восемь голевых передач в 44 играх.

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