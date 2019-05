Игрок «Кристал Пэлас» Таунсенд стал автором самого красивого гола сезона АПЛ (видео)

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд стал автором самого красивого гола чемпионата Англии.

27-летний футболист отличился в матче с «Манчестер Сити». Его гол принес победу «Кристал Пэлас» в 18-м туре.

The winner of the Carling Goal of the Season Award 2018/19 is … 🥁

@CPFC’s @andros_townsend 🦅🏆



For his sublime volley, in a thrilling 3-2 win away against @premierleague champions, @ManCity 👏



Congrats, Andros! pic.twitter.com/kGHu1k6GlI