Игрок «Кристал Пэлас» Таунсенд стал автором самого красивого гола сезона АПЛ (видео) - Советский спорт
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21 мая 2019 16:40ФутболСметанникова Дарья

Игрок «Кристал Пэлас» Таунсенд стал автором самого красивого гола сезона АПЛ (видео)

Английская премьер-лига определилась с автором лучшего гола в сезоне-2018/19.

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд стал автором самого красивого гола чемпионата Англии.

27-летний футболист отличился в матче с «Манчестер Сити». Его гол принес победу «Кристал Пэлас» в 18-м туре.

Победителя выбрали с помощью голосования из числа игроков, чьи голы были лучшими за предыдущие месяцы.

Отметим, что помимо Таунсенда на награду претендовали Жан-Мишель Сери («Фулхэм»), Дэниэл Старридж («Ливерпуль»), Аарон Рэмси («Арсенал»), Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»), Андре Шюррле («Фулхэм»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Антони Кнокар («Брайтон»), Эден Азар («Челси»), Венсан Компани («Манчестер Сити»).

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