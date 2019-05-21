Игрок «Кристал Пэлас» Таунсенд стал автором самого красивого гола сезона АПЛ (видео)

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд стал автором самого красивого гола чемпионата Англии.
27-летний футболист отличился в матче с «Манчестер Сити». Его гол принес победу «Кристал Пэлас» в 18-м туре.
Победителя выбрали с помощью голосования из числа игроков, чьи голы были лучшими за предыдущие месяцы.
Отметим, что помимо Таунсенда на награду претендовали Жан-Мишель Сери («Фулхэм»), Дэниэл Старридж («Ливерпуль»), Аарон Рэмси («Арсенал»), Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»), Андре Шюррле («Фулхэм»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Антони Кнокар («Брайтон»), Эден Азар («Челси»), Венсан Компани («Манчестер Сити»).
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