Лоран Косьельни: Для Чеха и Рэмзи важно завершить сезон с трофеем

- И для меня, и для игроков, которые покинут клуб в конце сезона, важно завершить сезон с трофеем. У Петра была блестящая карьера, он столько лет оставался на вершине. Мы также уважаем то, что Арон был полностью сосредоточен на нашей команде и отдал все свои силы ради клуба. У нас отличный шанс завоевать трофей в том числе для них и организовать им отличные проводы, - приводит слова Косьельни пресс-служба УЕФА.
Напомним, что предстоящий финал европейского турнира станет последним официальным матчем в карьере голкипера «Арсенала» Петра Чеха.
Ранее о своем уходе объявил полузащитник лондонского клуба Аарон Рэмзи, который по окончании сезона подпишет контракт с итальянским «Ювентусом».
Добавим, что финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. Встреча пройдет на стадионе «Олимпийский» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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