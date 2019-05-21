Лоран Косьельни: Для Чеха и Рэмзи важно завершить сезон с трофеем - Советский спорт
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21 мая 2019 19:18Футбол

Лоран Косьельни: Для Чеха и Рэмзи важно завершить сезон с трофеем

Капитан «Арсенала» Лоран Косьельни поделился мнением о предстоящем финальном матче Лиги Европы с «Челси».

- И для меня, и для игроков, которые покинут клуб в конце сезона, важно завершить сезон с трофеем. У Петра была блестящая карьера, он столько лет оставался на вершине. Мы также уважаем то, что Арон был полностью сосредоточен на нашей команде и отдал все свои силы ради клуба. У нас отличный шанс завоевать трофей в том числе для них и организовать им отличные проводы, - приводит слова Косьельни пресс-служба УЕФА.

Напомним, что предстоящий финал европейского турнира станет последним официальным матчем в карьере голкипера «Арсенала» Петра Чеха.

Ранее о своем уходе объявил полузащитник лондонского клуба Аарон Рэмзи, который по окончании сезона подпишет контракт с итальянским «Ювентусом».

Добавим, что финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. Встреча пройдет на стадионе «Олимпийский» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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