«Ювентус» и «Интер» рассматривают кандидатуру Сарри на пост главного тренера - Советский спорт
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21 мая 2019 23:05Футбол

«Ювентус» и «Интер» рассматривают кандидатуру Сарри на пост главного тренера

Главный тренер Маурицио Сарри может продолжить работу в чемпионате Италии.

Как сообщает Sky Sport Italia, в услугах тренера заинтересованы «Ювентус» и «Интер».

Как отмечает издание, «Челси» не намерен расставаться с итальянским специалистом, которого болельщики лондонского клуба по ходу сезона не раз критиковали за его стиль игры, но в случае непредвиденных обстоятельств готов пригласить главного тренера «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что Сарри в минувшем сезоне занял с «Челси» третье место в английской премьер-лиге и имеет шанс выиграть Лигу Европы, в финале которой 29 мая сыграет против «Арсенала».

Добавим, что по окончании сезона «Ювентус» объявил об уходе Аллегри, а контракт главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти истекает летом 2019 года, и болельщики миланской команды уже потребовали его увольнения.

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