Кабальеро продолжит играть за «Челси» Аргентинский голкипер Вилли Кабальеро подписал новый контракт с «Челси».

Соглашение рассчитано на один сезон - до лета 2020 года.

«Очень рад продлить контракт с «Челси». Надеюсь, мы сможем насладиться следующим сезоном и добиться поставленных целей. Для меня оставаться в таком большом клубе, как «Челси», было действительно простым решением», - заявил голкипер.

Кабальеро защищает цвета лондонцев с 2017 года. Ранее он играл за «Манчестер Сити».