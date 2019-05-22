Кабальеро продолжит играть за «Челси» - Советский спорт
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22 мая 2019 18:06ФутболСпирин Дмитрий

Кабальеро продолжит играть за «Челси»

Аргентинский голкипер Вилли Кабальеро подписал новый контракт с «Челси».

Соглашение рассчитано на один сезон - до лета 2020 года.

«Очень рад продлить контракт с «Челси». Надеюсь, мы сможем насладиться следующим сезоном и добиться поставленных целей. Для меня оставаться в таком большом клубе, как «Челси», было действительно простым решением», - заявил голкипер.

Кабальеро защищает цвета лондонцев с 2017 года. Ранее он играл за «Манчестер Сити».

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