Маурицио Сарри: Если «Челси» выиграет Лигу Европы, сезон получится замечательным - Советский спорт
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22 мая 2019 18:37Футбол

Маурицио Сарри: Если «Челси» выиграет Лигу Европы, сезон получится замечательным

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы с «Арсеналом».

- Обычно в матчах с «Арсеналом» идет открытый футбол. У них есть два очень опасных нападающих, Ляказетт и Обамейянг. Их команда очень опасна в атакующей фазе. Они агрессивны и способны хорошо прессинговать на чужой половине поля, поэтому играть против них нелегко. Их тренер проделал хорошую работу, так что матч будет тяжелым.

У нас были проблемы в январе, но мы смогли отреагировать, так что теперь мы чувствуем, что заслуживаем победы. Мы хотим выиграть трофей для всей нашей команды, для игроков, для персонала, для болельщиков и для клуба. Если мы сумеем одержать победу, то сезон получится замечательным.

Мы не собирались добираться до финала из-за попадания в Лигу Чемпионов. Мы хотели пробиться в нее из АПЛ, а затем мы хотели выиграть трофей. Этот финал очень важен для нас, и мы считаем, что заслуживаем победы, - цитирует Сарри пресс-служба лондонского клуба.

Ранее Сарри рассказал, что в финале Лиги Европы не сможет принять участия целый ряд игроков «Челси».

Добавим, что финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая. Встреча пройдет в Баку и начнется в 22:00 по московскому времени.

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