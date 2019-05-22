Михаил Лысов: «Локомотив» мог выиграть и чемпионат страны

«Мы все счастливы, отдали много сил. Был очень тяжелый путь к этой победе. У меня есть ощущение, что могли выиграть и чемпионат страны, было много матчей, где нужно было забирать свои очки. В начале второго тайма просели из-за тяжелого графика. Это мой самый главный матч за «Локомотив»», - сказал Лысов в эфире «Матч Премьер».
«Локомотив» обыграл «Урал» в финальном матче Кубка России со счетом 1:0.
Для железнодорожников это восьмая победа в этом турнире.
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