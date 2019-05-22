Юрий Семин: Футболисты - главные действующие лица, они играют для болельщиков

- Теперь у меня одно желание - выиграть следующий матч 26 числа. Хочу отметить футболистов - именно они главные действующие лица, они играют для болельщиков. Когда футболисты выходят из раздевалки, все решают они. Молодцы!

Тяжелый матч, мы не забили свои моменты, не увеличили преимущество. И концовка получилась сложной. Но команда выстояла! Все молодцы! - приводит слова Семина пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что это шестой Кубок России в коллекции 72-летнего специалиста и восьмой в истории «Локомотива».

Напомним, что единственный гол в этой встрече забил полузащитник московской команды Дмитрий Баринов, признанный по окончании игры лучшим игроком финала.