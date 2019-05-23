Вячеслав Колосков: 48 команд на чемпионате мира – это глупость в принципиальном плане - Советский спорт
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23 мая 2019 09:10ФутболСпирин Дмитрий

Вячеслав Колосков: 48 команд на чемпионате мира – это глупость в принципиальном плане

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА провести чемпионат мира 2022 года с 32 командами.

«48 команд — это глупость в принципиальном плане, потому что сразу упадет зрелищность, интерес и соревновательность. Я уже не говорю о том, что ни одна страна не готова провести чемпионат с таким количеством команд. Что касается Катара, не понимаю, кому в голову пришла эта бредовая мысль — за три с половиной года до чемпионата мира ставить страну-организатора в дичайшие условия. Поэтому считаю решение ФИФА абсолютно правильным», - цитирует Колоскова агентство ТАСС.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Это будет первый мундиаль на территории Азии с 2002 года, когда турнир принимали Япония и Корея.

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