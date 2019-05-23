Сесар Луис Менотти: Месси счастлив играть за сборную Аргентины Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти не сомневается в том, что Лионель Месси с удовольствием приезжает в национальную команду.

«Уверен, Месси счастлив играть за сборную Аргентины. Если бы это было не так, ему бы ничего не стоило сказать, что у него болит большой палец на ноге. Но если он здесь, значит, ему это нравится», - сказал Менотти.

Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки-2019. Турнир стартует 14 июня в Бразилии.

Месси забил 65 мячей в 129 матчах за национальную команду. Он трижды доходил до финала Кубка Америки (2007, 2015, 2016), но пока ни разу не смог завоевать трофей.