Сесар Луис Менотти: Месси счастлив играть за сборную Аргентины

«Уверен, Месси счастлив играть за сборную Аргентины. Если бы это было не так, ему бы ничего не стоило сказать, что у него болит большой палец на ноге. Но если он здесь, значит, ему это нравится», - сказал Менотти.
Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки-2019. Турнир стартует 14 июня в Бразилии.
Месси забил 65 мячей в 129 матчах за национальную команду. Он трижды доходил до финала Кубка Америки (2007, 2015, 2016), но пока ни разу не смог завоевать трофей.
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