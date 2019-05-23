Полузащитник «Монако»: Не стоит обманывать себя и думать, что цель выполнена На данный момент команда занимает 17-е место в таблице.

Хавбек «Монако» Желсон Мартинш высказался перед матчем с «Ниццей» в 38-м туре чемпионата Франции.

«Команда довольна победой над «Амьеном». Нужно, чтобы наши начинания продолжились победой над «Ниццей». Не стоит обманывать себя и думать, что цель выполнена. В футболе возможно все. Мы хотим отдать все силы на поле, чтобы победить в предстоящем матче.

Я не думаю о своих личных целях, для меня важнее общекомандный ориентир – сохранение места в Лиге 1», – цитирует португальца клубная пресс-служба.

Напомним, встречу с «Ниццей» команда Александра Головина проведет 24 мая. Начало поединка – 22.05 мск.