«Интер» готов заплатить за Лукаку 30 млн евро и отправить в «МЮ» Перишича Ранее англичане пытались пригласить хорватского футболиста.

Миланский «Интер» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, клуб из серии А готов заплатить за нападающего 30 млн евро, а также отправить на «Олд Траффорд» полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича.

Отметим, что последний был близок к переходу в стан «красных дьяволов», однако, клубам не удалось договориться о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что на трансфере Лукаку настаивает Антонио Конте, который станет новым главным тренером «Интера» по окончании сезона.