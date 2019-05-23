«Интер» готов заплатить за Лукаку 30 млн евро и отправить в «МЮ» Перишича

Миланский «Интер» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, клуб из серии А готов заплатить за нападающего 30 млн евро, а также отправить на «Олд Траффорд» полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича.
Отметим, что последний был близок к переходу в стан «красных дьяволов», однако, клубам не удалось договориться о сумме трансфера.
Ранее сообщалось, что на трансфере Лукаку настаивает Антонио Конте, который станет новым главным тренером «Интера» по окончании сезона.
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