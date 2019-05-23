Источник: Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом» 4 июня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинет англичан в летнее межсезонье.
Согласно источнику, испанский специалист продолжит карьеру в «Ювентусе», который ранее объявил об уходе Массимилиано Аллегри.
Отмечается, что рулевой «горожан» подпишет контракт 4 июня, а его зарплата составит 24 млн евро в год. Официально об этом объявят через 10 дней.
Добавим, что соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» в силе до лета 2021 года.
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