Источник: Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом» 4 июня Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Agenzia Giornalistica Italia.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинет англичан в летнее межсезонье.

Согласно источнику, испанский специалист продолжит карьеру в «Ювентусе», который ранее объявил об уходе Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что рулевой «горожан» подпишет контракт 4 июня, а его зарплата составит 24 млн евро в год. Официально об этом объявят через 10 дней.

Добавим, что соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» в силе до лета 2021 года.

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