Владимир Путин – о ЧМ-2018: Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться - Советский спорт
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23 мая 2019 14:49ФутболГичунцев Артур

Владимир Путин – о ЧМ-2018: Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться

Победителем турнира стала сборная Франции.

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство ФИФА после окончания чемпионата мира по футболу.

«Яркий праздник, который подарил нам чемпионат мира по футболу, надолго останется в памяти.

Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться: гражданам России, нашим зарубежным партнерам и, в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино», – цитирует Путина агентство «РИА Новости».

Отметим, что следующий чемпионат мира состоится в Катаре и пройдет в 2022 году.

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