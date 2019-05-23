Митрюшкин на три года продлил контракт со «Сьоном» (фото) - Советский спорт
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23 мая 2019 16:27ФутболСметанникова Дарья

Митрюшкин на три года продлил контракт со «Сьоном» (фото)

Российский вратарь перешел в швейцарский клуб в 2016 году из «Спартака».

Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин продлил контракт с командой. Новое соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано на три сезона.

Прошлый контракт Митрюшкина со «Сьоном» истекал летом 2019 года. За швейцарский клуб российский вратарь выступает с 2016 года.

Отметим, что Митрюшкин не играет за «Сьон» с 2017 года, с тех пор, как получил травму колена и перенес операцию.

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