Митрюшкин на три года продлил контракт со «Сьоном» (фото)

Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин продлил контракт с командой. Новое соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано на три сезона.
Прошлый контракт Митрюшкина со «Сьоном» истекал летом 2019 года. За швейцарский клуб российский вратарь выступает с 2016 года.
Отметим, что Митрюшкин не играет за «Сьон» с 2017 года, с тех пор, как получил травму колена и перенес операцию.
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