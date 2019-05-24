Бывший спортивный директор «Барселоны»: Думали, что Коутиньо заменит Иньесту - Советский спорт
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24 мая 2019 12:58ФутболЛипкин Антон

Бывший спортивный директор «Барселоны»: Думали, что Коутиньо заменит Иньесту

Бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.

Бывший спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес высказался о том, что полузащитник Филиппе Коутиньо пока не может проявить себя в клубе.

«Никто не может сомневаться в его способностях, – приводит Sport.es слова Фернандеса. – Но у него нет качеств, чтобы играть впереди на топ-уровне. Я не подписывал его как форварда. Мы думали, что он станет заменой Иньесте».

Напомним, 26-летний Коутиньо играет за «Барселону» с января 2018 года, когда перешел в команду из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и пять результативных передач в 53 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова рассмотреть вариант его продажи в летнее трансферное окно.

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