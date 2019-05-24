Дмитрий Хохлов: Попросил поднять нашу скамейку, но это сложно сделать

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что попросил поднять скамейку запасных на стадионе «Динамо».
«Я попросил немного поднять нашу скамейку, но это сложно сделать – или в потолок упремся, или закроем вид первым рядам, – приводит «Р-Спорт» слова Хохлова. – Не очень удобно смотреть, когда вровень с полем, но это не проблема, решим этот вопрос».
Напомним, 26 мая в 30-м туре премьер-лиги «Динамо» сыграет с «Арсеналом». Этот матч станет первым на стадионе «Динамо» в Петровском парке после реконструкции. Скамейки запасных располагаются чуть ниже уровня поля.
Изначально «Динамо» должно было начать играть на домашнем стадионе в марте, но из-за плохого состояния газона бело-голубые продолжили принимать соперников на «Арене Химки».
Начало матча «Динамо» – «Арсенал» – 14:00 (мск).
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