Дмитрий Хохлов: Попросил поднять нашу скамейку, но это сложно сделать «Динамо» проведет первый матч на стадионе в Петровском парке.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что попросил поднять скамейку запасных на стадионе «Динамо».

«Я попросил немного поднять нашу скамейку, но это сложно сделать – или в потолок упремся, или закроем вид первым рядам, – приводит «Р-Спорт» слова Хохлова. – Не очень удобно смотреть, когда вровень с полем, но это не проблема, решим этот вопрос».

Напомним, 26 мая в 30-м туре премьер-лиги «Динамо» сыграет с «Арсеналом». Этот матч станет первым на стадионе «Динамо» в Петровском парке после реконструкции. Скамейки запасных располагаются чуть ниже уровня поля.

Изначально «Динамо» должно было начать играть на домашнем стадионе в марте, но из-за плохого состояния газона бело-голубые продолжили принимать соперников на «Арене Химки».

Начало матча «Динамо» – «Арсенал» – 14:00 (мск).