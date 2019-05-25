Бенитес хочет, чтобы трансферный бюджет «Ньюкасла» составлял 100 миллионов фунтов Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес продолжает переговоры о новом контракте с английской командой.

Как сообщает издание 90min, Бенитес провел встречу с правлением «Ньюкасла», на которой сообщил, что не против продолжить работу с клубом, но хотел бы получить гарантированный бюджет команды.

Как отмечается, 59-летний испанский специалист настаивает, чтобы в его новом соглашении с клубом был прописан трансферный бюджет на следующий сезон в размере 100 (€113 млн) миллионов фунтов, без учета зарплат и суммы, полученной от продажи игроков.

По информации издания, несмотря на желание руководства «Ньюкасла» продлить пребывание Бенитеса на «Сент-Джеймс Парк», в клубе не торопятся соглашаться на требования испанца.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к кандидатуре испанского специалиста со стороны шотландского «Селтика», французского «Марселя» и итальянской «Ромы».

Добавим, что действующий контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» заканчивается 30 июня 2019 года.