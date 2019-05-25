Карл-Хайнц Румменигге: Переговоры с «Манчестер Сити» по Сане пока не ведутся - Советский спорт
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25 мая 2019 08:52ФутболСпирин Дмитрий

Карл-Хайнц Румменигге: Переговоры с «Манчестер Сити» по Сане пока не ведутся

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес клуба к вингеру «Манчестер Сити» Лерою Сане.

«Это интересный футболист. Мы попытаемся его приобрести, но переговоры с клубом пока не ведутся. Сначала нужно уговорить самого игрока», - цитирует Румменигге Bild.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Манчестер Сити» за 23-летнего Сане 80 миллионов евро.

По ходу прошлого сезона Лерой уступил место в стартовом составе «горожан» Рахиму Стерлингу.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в свою очередь одобрил возможный переход Сане в мюнхенский гранд.

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