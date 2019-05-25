Бенитес отказал «Роме» и «Марселю» - Советский спорт
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25 мая 2019 09:09ФутболСпирин Дмитрий

Бенитес отказал «Роме» и «Марселю»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намерен остаться в английском клубе.

По информации Chronicle, на Бенитеса вышли представители итальянской «Ромы» и французского «Марселя», ведущие поиски новых главных тренеров, однако специалист отказался вступать в переговоры.

«Ньюкасл» под руководством Бенитеса занял 13-е место в чемпионате Англии-2018/19.

Ранее Рафаэль Бенитес тренировал «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси» и «Наполи».

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