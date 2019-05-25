Гурам Аджоев: Финансирование «Арсенала» изменится в сторону повышения Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об изменениях в клубном бюджете в связи с выходом в еврокубки.

«Понятно, что выход в Лигу Европы диктует нам новые условия. И финансирование, так или иначе, изменится в сторону повышения», - цитирует Аджоева Sport24.ru.

Напомним, тульский клуб впервые представит Россию в Лиге Европы. Команда гарантированно займет шестое место в чемпионате страны-2018/19. После победы «Локомотива» в финале Кубка России стало понятно, что «Арсенал» пробился на будущий сезон в Лигу Европы.