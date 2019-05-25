«Фенербахче» может быть наказан за нарушение финансового Fair Play Дело турецкого клуба рассмотрит арбитраж.

УЕФА может применить санкции к «Фенербахче» в связи с нарушением клубом принципов финансового Fair Play, сообщает официальный сайт союза.

«Фенербахче» не выполнил условия соглашения об урегулировании, подписанное с УЕФА в 2016 году не вышел на безубыточность в сезоне-2018/2019. Следственная палата УЕФА передала дело в арбитраж, который определит наказание для «Фенербахче».

Отметим, что турецкий клуб не попал в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

Кроме того, УЕФА отметил, что «Галатасарай» и «Маккаби» (Тель-Авив) выполнили задачи, поставленные на этот год. При этом оба клуба остаются в режиме урегулирования нарушений.

«Порту» частично выполнил цели, в связи с чем у клуба продолжат действовать ограничения на количество игроков в заявке.