СМИ: Рахимов и Черевченко – в списке кандидатов на пост главного тренера «Рубина»

Сообщается, что летом команду могут возглавить Игорь Черевченко («Арсенал»), Рашид Рахимов («Ахмат»), Роберт Евдокимов (без клуба), Роман Шаронов (молодежная команда «Рубина») или Юрий Уткульбаев («Нефтехимик»).
При этом, судьба нынешнего главного тренера казанцев Курбана Бердыева по-прежнему остается неясной. По словам самого наставника, он объявит о своем решении после матча последнего тура чемпионата России против «Краснодара».
«Рубин» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Под руководством Бердыева команда дважды становилась чемпионом России (2008, 2009).
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Борис Майоров: Финнов обыграем, если будет порядок и никаких авантюрЛегендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о предстоящем полуфинале ЧМ-2019 Россия – Финляндия. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против ЧехииСегодня – суперсуббота. На чемпионате мира по хоккею пройдут полуфиналы. И там играет наша дримтим: в 16.15 с финнами. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Александр Дюков: Мог бы отменить лимит на легионеров волевым решениемПрезидент РФС после подвел итоги исполкома, который сегодня прошел в Доме футбола. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Помнит ли Овечкин гол Гранлунда? Всё – о финско-российских полуфиналах ЧМ (видео)8 встреч в плей-офф ЧМ, 6 из которых в полуфинале. 4 свидания в плей-офф Олимпиад, три из которых в полуфинале. Наконец, два свидания на Кубках мира. У противостояния Россия – Финляндия богатая история. Путевка в Лигу Европы – подарок к свадьбе?Недавний именинник и будущий молодожен Вячеслав Караваев не сыграет за сборную России, но может попасть в еврокубок. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». Волшебство Кучерова и Гусева. Обнадеживающие факторы перед битвой с финнамиПрекрасная игра Гусева и Кучерова, сумасшедший настрой и слабость соперника – факторы, которые помогут России выйти в финал чемпионата мира. Максим Барсов: Путевка в Сочи мне точно не нужна«Сочи» уже завоевал путевку в РПЛ-2019/20, а лидер атак черноморцев наверняка выиграет бомбардирскую гонку ФНЛ-2018/19.