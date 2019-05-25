СМИ: Рахимов и Черевченко – в списке кандидатов на пост главного тренера «Рубина» - Советский спорт
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25 мая 2019 11:32ФутболСпирин Дмитрий

СМИ: Рахимов и Черевченко – в списке кандидатов на пост главного тренера «Рубина»

По информации «Бизнес ONLINE», казанский «Рубин» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды.

Сообщается, что летом команду могут возглавить Игорь Черевченко («Арсенал»), Рашид Рахимов («Ахмат»), Роберт Евдокимов (без клуба), Роман Шаронов (молодежная команда «Рубина») или Юрий Уткульбаев («Нефтехимик»).

При этом, судьба нынешнего главного тренера казанцев Курбана Бердыева по-прежнему остается неясной. По словам самого наставника, он объявит о своем решении после матча последнего тура чемпионата России против «Краснодара».

«Рубин» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Под руководством Бердыева команда дважды становилась чемпионом России (2008, 2009).

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