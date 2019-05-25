«Сибирь» сыграла вничью с «Краснодаром-2» и вылетела из ФНЛ

«Краснодар-2» занимает в турнирной таблице первенства ФНЛ девятое место, а «Сибирь» - 18-е.
Таким образом, команда из Новосибирска следующий сезон проведет в ПФЛ.
Остальные матчи заключительного тура ФНЛ начнутся в 15:00 по московскому времени.
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