«Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, «Томь» и «Нижний Новгород» сыграют в стыковых матчах - Советский спорт
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25 мая 2019 16:56Футбол

«Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, «Томь» и «Нижний Новгород» сыграют в стыковых матчах

Футболисты «Тамбова» переиграли «Зенит-2» в домашнем матче заключительного тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.

В составе тамбовского клуба голами отметились Олег Чернышов (8-я минута) и Владимир Обухов (21). У команды из Санкт-Петербурга точный удар на счету Даниила Шамкина (37).

Таким образом, «Тамбов» набрал 73 очка, стал победителем первенства ФНЛ и в следующем сезоне сыграет в российской премьер-лиге.

На второй строчке в итоговой турнирной таблице с 69 очками расположился «Сочи», также получивший прямую путевку в РПЛ.

«Томь» и «Нижний Новгород», занявшие соответственно третье и четвертое место, сыграют стыковые матчи с «Уфой» и «Крыльями Советов» за право выступить в премьер-лиге на следующий сезон.

Добавим, что стыковые матчи пройдут 30 мая и 2 июня. В первом из стыковых матчей 14-я команда РПЛ встретится дома с «Томью», а «Нижний Новгород» примет на своем поле 13-ю команду РПЛ.

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