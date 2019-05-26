Дмитрий Черышев: Сейчас кто критиковал «Нижний Новгород», пусть остаются сзади - Советский спорт
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26 мая 2019 15:01ФутболСметанникова Дарья

Дмитрий Черышев: Сейчас кто критиковал «Нижний Новгород», пусть остаются сзади

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев подвел итог сезона ФНЛ.

«Томь» и «Нижний Новгород», занявшие соответственно третье и четвертое место, сыграют стыковые матчи с «Уфой» и «Крыльями Советов» за право выступить в премьер-лиге на следующий сезон.

«Критика в мой адрес по ходу сезона? В нашей стране критиков много, зачем мне на них обращать внимание? В прошлом сезоне команда боролась за то, чтобы остаться в ФНЛ, а в этом году она все время находилась вверху турнирной таблицы и продолжает бороться за выход в Премьер-Лигу. Поэтому говорить о взлетах и падениях, это дело тех, кто сзади. Пускай они все что угодно говорят. Команда показала хороший результат. Когда я в начале говорил, что у меня задача стоит попасть в шестерку, то никто в меня и в нашу команду не верил. Поэтому сейчас кто критиковал и нес бред, пусть остаются сзади, значит, мы на правильном пути.

«Крылья Советов» или «Уфа»? Это все-таки команды Премьер-лиги, о каком удобстве тут можно говорить», - цитирует Черышева Sport24.ru.

Добавим, что стыковые матчи пройдут 30 мая и 2 июня. В первом из стыковых матчей 14-я команда РПЛ встретится дома с «Томью», а «Нижний Новгород» примет на своем поле 13-ю команду РПЛ.

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