В стыковых матчах «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом», а «Уфа» - с «Томью»

По итогам 30 туров российскую премьер-лигу покинули «Енисей» (20 очков) и «Анжи» (21). «Крылья Советов» и «Уфа», занявшие 13-е и 14-е места соответственно сыграют в стыковых матчах с «Томью» и «Нижним Новгородом» за право остаться в РПЛ на следующий сезон.
Добавим, что стыковые матчи пройдут 30 мая и 2 июня. В первых встречах «Уфа» на своем поле встретится с «Томью», а «Крылья Советов» в гостях сыграют против «Нижнего Новгорода».
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