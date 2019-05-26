В стыковых матчах «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом», а «Уфа» - с «Томью» В воскресенье, 26 мая, состоялись матчи заключительного тура чемпионата России по футболу.

По итогам 30 туров российскую премьер-лигу покинули «Енисей» (20 очков) и «Анжи» (21). «Крылья Советов» и «Уфа», занявшие 13-е и 14-е места соответственно сыграют в стыковых матчах с «Томью» и «Нижним Новгородом» за право остаться в РПЛ на следующий сезон.

Добавим, что стыковые матчи пройдут 30 мая и 2 июня. В первых встречах «Уфа» на своем поле встретится с «Томью», а «Крылья Советов» в гостях сыграют против «Нижнего Новгорода».