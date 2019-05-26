«Спартак» показал худший результат в истории по количеству забитых мячей за сезон

В Оренбурге состоялся матч между домашней командой и «Спартаком». «Оренбург» победил со счетом 2:0.
Футболисты «Спартака» в этом сезоне забили 36 мячей. Это худший результат московской команды в чемпионатах России. До этого антирекорд был установлен в 2003 году, когда «Спартак» занял 10-е место и забил 38 мячей.
По итогам сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперед ЦСКА. Красно-белые с 49 очками закончили сезон. «Оренбург» поднялся на седьмую позицию с 43 очками.
В следующем сезоне команда Олега Кононова сыграет в квалификации Лиги Европы.
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