«Спартак» показал худший результат в истории по количеству забитых мячей за сезон В чемпионате России завершился последний, 30-й тур, сезона-2018/19.

В Оренбурге состоялся матч между домашней командой и «Спартаком». «Оренбург» победил со счетом 2:0.

Футболисты «Спартака» в этом сезоне забили 36 мячей. Это худший результат московской команды в чемпионатах России. До этого антирекорд был установлен в 2003 году, когда «Спартак» занял 10-е место и забил 38 мячей.

По итогам сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперед ЦСКА. Красно-белые с 49 очками закончили сезон. «Оренбург» поднялся на седьмую позицию с 43 очками.

В следующем сезоне команда Олега Кононова сыграет в квалификации Лиги Европы.