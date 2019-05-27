Де Росси прошел круг почета по «Стадио Олимпико» после прощального матча за «Рому» - Советский спорт
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27 мая 2019 09:06ФутболЛипкин Антон

Де Росси прошел круг почета по «Стадио Олимпико» после прощального матча за «Рому»

35-летний итальянец провел в клубе 17 лет.

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси провел последний матч за команду. В воскресенье 35-летний полузащитник вышел в стартовом составе «джаллоросси» в матче 38-го тура серии A с «Пармой» (2:1).

Де Росси был заменен на 82-й минуте при счете 1:0, а после окончания игры вместе с женой и детьми совершил круг почета по «Стадио Олимпико».

Партнеры капитана и тренеры команды надели футболки с 16-м номером и фамилией Де Росси, а в центре поля появился баннер с инициалами и номером игрока (DDR16).

В нынешнем сезоне Де Росси провел 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Всего с 2002 года он сыграл в 616 матчах за «Рому», забил 63 гола и сделал 54 голевые передачи.

Контракт игрока заканчивается 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

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