Де Росси прошел круг почета по «Стадио Олимпико» после прощального матча за «Рому»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси провел последний матч за команду. В воскресенье 35-летний полузащитник вышел в стартовом составе «джаллоросси» в матче 38-го тура серии A с «Пармой» (2:1).

Де Росси был заменен на 82-й минуте при счете 1:0, а после окончания игры вместе с женой и детьми совершил круг почета по «Стадио Олимпико».

Партнеры капитана и тренеры команды надели футболки с 16-м номером и фамилией Де Росси, а в центре поля появился баннер с инициалами и номером игрока (DDR16).

#DDR16: #ASRoma captain Daniele De Rossi begins a lap of honour with his family inside a sold-out Stadio Olimpico pic.twitter.com/uC67Td8P0w