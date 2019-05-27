Де Росси прошел круг почета по «Стадио Олимпико» после прощального матча за «Рому» 35-летний итальянец провел в клубе 17 лет.

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси провел последний матч за команду. В воскресенье 35-летний полузащитник вышел в стартовом составе «джаллоросси» в матче 38-го тура серии A с «Пармой» (2:1).

Де Росси был заменен на 82-й минуте при счете 1:0, а после окончания игры вместе с женой и детьми совершил круг почета по «Стадио Олимпико».

Партнеры капитана и тренеры команды надели футболки с 16-м номером и фамилией Де Росси, а в центре поля появился баннер с инициалами и номером игрока (DDR16).

#DDR16: #ASRoma captain Daniele De Rossi begins a lap of honour with his family inside a sold-out Stadio Olimpico pic.twitter.com/uC67Td8P0w — AS Roma English (@ASRomaEN) May 26, 2019

В нынешнем сезоне Де Росси провел 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Всего с 2002 года он сыграл в 616 матчах за «Рому», забил 63 гола и сделал 54 голевые передачи.

Контракт игрока заканчивается 30 июня, после чего он станет свободным агентом.