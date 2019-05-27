Президент «Аталанты»: Гасперини останется в клубе на следующий сезон - Советский спорт
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27 мая 2019 09:38ФутболЛипкин Антон

Президент «Аталанты»: Гасперини останется в клубе на следующий сезон

Под руководством Гасперини «Аталанта» пробилась в Лигу чемпионов.

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини останется в клубе.

В воскресенье «Аталанта» нанесла поражение «Сассуоло» (3:1) в 38-м туре серии A и впервые в своей истории квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов.

«Это был выдающийся сезон, – приводит Football Italia слова Перкасси. – Первым я обнял Гасперини. Уже решено, что он останется в команде в следующем сезоне».

Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Ранее сообщалось, что итальянский тренер может возглавить «Рому».

Отметим, что «Аталанта» добилась лучшего результата в серии A в 112-летней истории клуба, заняв в чемпионате третье место.

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