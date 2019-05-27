Балай покинул «Ахмат», Родолфо вошел в тренерский штаб «Ахмат» завершил сезон на восьмом месте в премьер-лиге.

Форвард «Ахмата» Беким Балай покидает Грозный, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний албанец провел три сезона в «Ахмате», в последнем из которых забил четыре гола в 24 матчах. Всего на его счету 64 матча за клуб и 13 голов.

Кроме того, «Ахмат» сообщил о том, что защитник Родолфо завершил игровую карьеру. 36-летнему бразильцу предложили войти в тренерский штаб команды. К новым обязанностям он приступит в середине июня на летних сборах.

Родолфо выступал за «Ахмат» с февраля 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 11 матчах и забил один гол. Всего за клуб у него пять голов и две результативные передачи в 85 матчах.

Напомним, ранее стало известно о том, что из «Ахмата» также ушел защитник Милад Мохаммади.

Накануне «Ахмат» победил «Ростов» (1:0) и завершил чемпионат на восьмом месте.