Балай покинул «Ахмат», Родолфо вошел в тренерский штаб

Форвард «Ахмата» Беким Балай покидает Грозный, сообщает официальный сайт клуба.
28-летний албанец провел три сезона в «Ахмате», в последнем из которых забил четыре гола в 24 матчах. Всего на его счету 64 матча за клуб и 13 голов.
Кроме того, «Ахмат» сообщил о том, что защитник Родолфо завершил игровую карьеру. 36-летнему бразильцу предложили войти в тренерский штаб команды. К новым обязанностям он приступит в середине июня на летних сборах.
Родолфо выступал за «Ахмат» с февраля 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 11 матчах и забил один гол. Всего за клуб у него пять голов и две результативные передачи в 85 матчах.
Напомним, ранее стало известно о том, что из «Ахмата» также ушел защитник Милад Мохаммади.
Накануне «Ахмат» победил «Ростов» (1:0) и завершил чемпионат на восьмом месте.
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