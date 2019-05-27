Виктор Пышкин: Календарь на сезон-2020/21 РПЛ будет готов 6 июня - Советский спорт
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27 мая 2019 13:53ФутболЗибрак Артем

Виктор Пышкин: Календарь на сезон-2020/21 РПЛ будет готов 6 июня

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин о календаре на сезон-2019/2020.

- Структура календаря утверждена, но сам календарь по турам пока не готов. Есть несколько вариантов календаря. Есть структуры, которые помогут нам в создании календаря по деталям. До 31 мая мы окончательно получим предложения клубов, затем 6 июня с ними все обсудим и примем окончательное решение.

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