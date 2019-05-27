Медведев – про ЛЧ: «Зенит» будет бороться за выход из группы, а дальше посмотрим - Советский спорт
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27 мая 2019 16:16ФутболГичунцев Артур

Медведев – про ЛЧ: «Зенит» будет бороться за выход из группы, а дальше посмотрим

Подопечные Серегя Семака начнут турнир с группового этапа.

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями перед стартом питерского клуба в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов – состязание самого высокого уровня, все клубы высокого класса, несмотря на то, какую страну они представляют.

Там нет слабых соперников, каждый матч – это большая битва, большое сражение. Могу пообещать болельщикам, что «Зенит» будет бороться в каждом матче за выход из группы, а дальше посмотрим.

От победы в РПЛ не должно складываться впечатления, что это легкий успех. Команда искала свою игру и нашла ее, после паузы демонстрируя разнообразный и очень красивый футбол», – цитирует функционера ТАСС.

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