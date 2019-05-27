Эмери и Аллегри могут сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

Как сообщает El Mundo Deportivo, не смотря на то, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу дважды за неделю до финала Кубка Испании и после поражения от «Валенсии» опроверг возможную отставку Вальверде, в руководстве каталонского клуба продолжаются разговоры о кандидатах, которые могли бы заменить 55-летнего испанца на посту главного тренера команды
По информации издания, среди возможных кандидатов на смену Вальверде значатся бывший наставник «Ювенуса» Массимилиано Аллегри, главный тренер сборной Голландии Роналд Куман, возглавляющий сборную Бельгии Роберто Мартинес, а также Унаи Эмери, в данный момент работающий в «Арсенале».
Отмечается, что в список претендентов также входят наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, а также бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан.
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