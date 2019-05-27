Карл-Хайнц Румменигге: Встретимся с Хамесом на следующей неделе и решим как поступить

- Мы обязательно встретимся на следующей неделе и решим как поступить. Мы должны выложить все варианты на стол и затем вместе все решить, что делать с теми вещами, которые еще вызывают у нас вопросы.
Можете себе представить, что Хамес не играет постоянно с самого начала своего появления в «Баварии»? А он суперзвезда и хочет постоянно выходить на поле. Теперь он получил травму, и мы также не должны забывать этого. Мы вместе найдем общее решение, я могу вам это обещать.
Может ли «Бавария» выкупить контракт Хамеса с целью его дальнейшей перепродажи? Нет, это не наш стиль. Мы не хотим зарабатывать на подобных историях. «Бавария» никогда не делала ранее ничего подобного, - цитирует Румменигге Goal.com.
Напомним, 27-летний колумбиец выступает за «Баварию» с лета 2017 года. Срок его аренды из «Реала» завершается после окончания нынешнего сезона. При этом у «Баварии» остается возможность выкупить права на Хамеса за 42 миллиона евро.
Добавим, что в завершившемся сезоне Хамес провел за «Баварию» 28 матчей во всех турнирах и записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.
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