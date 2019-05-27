Карл-Хайнц Румменигге: Сане мог бы заменить Роббена и Рибери

- Вы не должны забывать, что у него все еще есть действующий контракт с клубом, и что «Манчестер Сити» не продает своих игроков просто потому, что им это нужно.
Это будет сложно. Но я думаю, что сам игрок должен быть уверен, что будет получать удовольствие от игры за «Баварию».
Сане мог бы стать альтернативой и Арьену Роббену, и Франку Рибери, что, на мой взгляд, очень интересно. Как игрок, я думаю, это могло бы стать хорошим стимулом, - цитирует Румменигге Goal.com.
Ранее бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус выразил уверенность в том, что летом Сане станет игроком мюнхенской команды. Сообщалось, что «Бавария» предложила «Манчестер Сити» за 23-летнего вингера 80 миллионов евро.
Напомним, что Сане выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года, проведя 113 матчей за английский клуб, забив 39 мячей и сделав 45 голевых передач.
Действующий контракт немецкого полузащитника рассчитан до конца июня 2021 года. Transfermarkt.com оценивает стоимость Сане в 100 миллионов евро.
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