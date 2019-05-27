СМИ: Балажиц покинул «Урал»

Защитник «Урала» Грегор Балажиц покинул команду. У футболиста истек контракт с екатеринбуржцами, утверждает РИА «Новости».
Словенец перешел в «Урал» в 2017 году из «Партизана». За два сезона он провел за «шмелей» 51 матч, в которых забил два мяча и сделал две голевых передачи. Балажиц – двукратный финалист Кубка России.
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