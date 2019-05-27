СМИ: Балажиц покинул «Урал»

Вратарь – Сафонов, нападающий – Дзюба. Лучшие игроки по итогам сезона РПЛ «Советский спорт» составил список лучших игроков чемпионата России во всех позициях.

Кононов так и не построил команду. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея Андронова Воистину, история повторяется в виде фарса. В прошлом сезоне, проиграв в последнем туре «Динамо», «Спартак» пропустил в Лигу чемпионов ЦСКА. Теперь новый подарок армейцам - поражение в Оренбурге.

Настоящие «львы»! Марко Анттила и его команда стали чемпионами мира В финале сошлись сборные из группы, которая играла в Кошице. Канадцам не удалось взять реванш у финнов за поражение на старте турнира. Счет – тот же, 3:1. Как и 8 лет назад в Братиславе, финны стали чемпионами мира. В третий раз в истории.

Мало, Федя, мало! Всё – о бомбардирах РПЛ Лучшим в споре бомбардиров завершившегося чемпионата РПЛ с пятнадцатью мячами стал 21-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.

Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос» В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.

Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачу Известный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Бетербиева бросили ради фехтовальщиков В ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

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