Защитник сборной Уругвая может перейти в «Краснодар»

Защитник аргентинского «Индепендьенте» Гастон Сильва попал в сферу интересов «Гранады» и «Краснодара», утверждает Grupo La Provincia.
Сильва уже выступал за испанцев в сезоне-2016/2017.
В нынешнем сезоне Сильва провел за «Индепендьенте» 16 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 млн евро.
Сильва – участник чемпионата мира 2018 года в составе сборной Уругвая.
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