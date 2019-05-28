Защитник сборной Уругвая может перейти в «Краснодар» «Быки» могут приобрести южноамериканского защитника.

Защитник аргентинского «Индепендьенте» Гастон Сильва попал в сферу интересов «Гранады» и «Краснодара», утверждает Grupo La Provincia.

Сильва уже выступал за испанцев в сезоне-2016/2017.

В нынешнем сезоне Сильва провел за «Индепендьенте» 16 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 млн евро.

Сильва – участник чемпионата мира 2018 года в составе сборной Уругвая.