Гарри Кейн: Будь финал Лиги чемпионов сегодня, я бы сыграл

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил, что состояние его здоровья позволит сыграть в финале Лиге чемпионов 1 июня.
– Все решит тренер. Он оценит и решит, буду ли я играть. Я готов. Если бы финал Лиги чемпионов был сегодня, я бы сыграл. Нет никаких проблем, – цитирует Кейна AFP.
«Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем» в финале главного клубного европейского турнира.
В нынешнем сезоне на счету Кейна 24 мяча в 39 играх за «шпор» во всех турнирах.
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