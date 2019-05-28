Гарри Кейн: Будь финал Лиги чемпионов сегодня, я бы сыграл - Советский спорт
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28 мая 2019 01:29ФутболКоноплев Александр

Гарри Кейн: Будь финал Лиги чемпионов сегодня, я бы сыграл

Кейн рвется в бой.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил, что состояние его здоровья позволит сыграть в финале Лиге чемпионов 1 июня.

– Все решит тренер. Он оценит и решит, буду ли я играть. Я готов. Если бы финал Лиги чемпионов был сегодня, я бы сыграл. Нет никаких проблем, – цитирует Кейна AFP.

«Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем» в финале главного клубного европейского турнира.

В нынешнем сезоне на счету Кейна 24 мяча в 39 играх за «шпор» во всех турнирах.

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