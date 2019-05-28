Андрей Чернышов: Кононов не сможет вывести «Спартак» на более высокий уровень - Советский спорт
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28 мая 2019 20:21ФутболГичунцев Артур

Андрей Чернышов: Кононов не сможет вывести «Спартак» на более высокий уровень

Сегодня, 28 мая, совет директоров клуба решил оставить специалиста у руля команды.

Бывший наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался в адрес главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«Только время покажет правильным ли было решение оставить Кононова на посту главного тренера. Я думаю, что Кононов «удобный» для руководства тренер. Рискну предположить, что его уволят до зимнего перерыва.

Я думаю, что Кононов не сможет вывести «Спартак» на более высокий уровень. Он заверял что команда будет играть в «спартаковский «футбол, но пока мы никак не можем понять во что играет «Спартак». Постоянная чехарда со стартовым составом», – цитирует Чернышова Sport24.ru.

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