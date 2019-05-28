«Витесс» проиграл «Утрехту» и упустил возможность выступить в Лиге Европы

Футболисты «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого потерпели поражение от «Утрехта» (0:2) во втором матче за право провести следующий сезон в Лиге Европы.
В составе победителей отличились Сирил Дассерс (31-я минута) и Симон Густафссон (77).
«Витесс» доигрывал встречу в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Дауды.
Отметим, что «Утрехт» тренирует бывший наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.
Чемпионат Голландии (Эредивизия)
Финал плей-офф за место в Лиге Европы
Ответный матч
«Витесс» – «Утрехт» – 0:2 (0:1)
Голы: Дессерс, 31 – 0:1. Густафсон, 77 – 0:2
«Витесс»: Пасвер, Караваев, ван дер Верф, Духи, Бюттнер (Беро, 46) – Сереро, Фор (Бюйтинк, 64) – Кларк, Эдегор, Линссен (к) (Дауда Мохаммед, 46) – Матавж
«Утрехт»: Марсман, Клайбер, Бергстрем, Янссен (к), Гавори – Штридер – Гертлер, Густафсон, ван де Стрек – Дессерс (Баэбек, 61; Крамер, 86), Керк (ван де Марел, 86)
Предупреждения: Беро, 63 – Гавори, 76
Удаление: Дауда Мохаммед, 78
Первый матч – 1:1