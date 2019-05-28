«Витесс» проиграл «Утрехту» и упустил возможность выступить в Лиге Европы - Советский спорт
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28 мая 2019 23:40ФутболГичунцев Артур

«Витесс» проиграл «Утрехту» и упустил возможность выступить в Лиге Европы

Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Футболисты «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого потерпели поражение от «Утрехта» (0:2) во втором матче за право провести следующий сезон в Лиге Европы.

В составе победителей отличились Сирил Дассерс (31-я минута) и Симон Густафссон (77).

«Витесс» доигрывал встречу в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Дауды.

Отметим, что «Утрехт» тренирует бывший наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

Чемпионат Голландии (Эредивизия)
Финал плей-офф за место в Лиге Европы
Ответный матч

«Витесс» – «Утрехт» – 0:2 (0:1)

Голы: Дессерс, 31 – 0:1. Густафсон, 77 – 0:2

«Витесс»: Пасвер, Караваев, ван дер Верф, Духи, Бюттнер (Беро, 46) – Сереро, Фор (Бюйтинк, 64) – Кларк, Эдегор, Линссен (к) (Дауда Мохаммед, 46) – Матавж

«Утрехт»: Марсман, Клайбер, Бергстрем, Янссен (к), Гавори – Штридер – Гертлер, Густафсон, ван де Стрек – Дессерс (Баэбек, 61; Крамер, 86), Керк (ван де Марел, 86)

Предупреждения: Беро, 63 – Гавори, 76

Удаление: Дауда Мохаммед, 78

Первый матч – 1:1

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