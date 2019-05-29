Губернатор Калининградской области: «Балтика» остается в ФНЛ

«Если говорить про весь игровой сезон, то ожидаемого результата нет. Совет директоров, правительство области как учредитель, мы собираемся и советуемся, что делать дальше.
Команда остается в ФНЛ. Хоть мы и в зоне вылета, но все равно останемся», - цитирует Алиханова Caravan.su.
Напомним, калининградская «Балтика» завершила сезон на 16-м месте в первенстве ФНЛ, оказавшись в зоне вылета.
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