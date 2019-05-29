«Аталанта» объявила о том, что Гасперини останется в клубе

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжит работу с командой, сообщает официальный сайт клуба.
«С огромным удовольствием могу подтвердить, что сотрудничество между «Аталантой» и нашим тренером Джан Пьеро Гасперини продолжается», – заявил президент клуба Антонио Перкасси.
Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. В завершившемся сезоне команда добилась лучшего результата в своей истории, финишировав на третьем месте в серии A, что позволило отобраться в групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что итальянский тренер может возглавить «Рому».
Также Перкасси сообщил о том, что для обеспечения преемственности его сын Лука будет больше участвовать в делах первой команды.
Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер. Дарья Касаткина: Была б возможность, не ездила в эту Америку!Первый барьер «Ролан Гарроса» Дарья Касаткина преодолела с легкостью, обыграв Жасмин Паолини – 6:3, 6:2. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. «Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лигиПеред вечером закрытия 12-го сезона КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов. Армен Гюльбудагянц: Если бы Мхитарян победил в Баку, поднял бы армянский флагГлавный тренер сборной Армении прокомментировал решение одного из лидеров «Арсенала» Генриха Мхитаряна не приезжать в Баку на финал Лиги Европы. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутымТарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Hello, Baku! Лондонское дерби – на берегу КаспияСегодня английские «Челси» и «Арсенал» побьются за победу в финале Лиги Европы в столице Азербайджана Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
Игорь Ефремов: ФНЛ не может всем своим клубам построить стадионы как к ЧМ-2018Президент ФНЛ рассказал о командах, которые получили повышение в классе и ее покинули, а также о новых участниках лиги. Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса». Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно. Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии. Александр Дюков: «Чайку» и «Черноморец» ждут санкции за договорной матчГлава Российского футбольного союза подвел итоги очередной конференции. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? Победа «Челси» в Баку выгодна «Краснодару» и Кудряшову1 июня определится окончательный состав участников Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Для России в ближайшие три дня решится многое. Объясняем весь расклад. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».