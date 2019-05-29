«Аталанта» объявила о том, что Гасперини останется в клубе - Советский спорт
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29 мая 2019 17:21ФутболЛипкин Антон

«Аталанта» объявила о том, что Гасперини останется в клубе

Итальянец вывел команду в Лигу чемпионов.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжит работу с командой, сообщает официальный сайт клуба.

«С огромным удовольствием могу подтвердить, что сотрудничество между «Аталантой» и нашим тренером Джан Пьеро Гасперини продолжается», – заявил президент клуба Антонио Перкасси.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. В завершившемся сезоне команда добилась лучшего результата в своей истории, финишировав на третьем месте в серии A, что позволило отобраться в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер может возглавить «Рому».

Также Перкасси сообщил о том, что для обеспечения преемственности его сын Лука будет больше участвовать в делах первой команды.

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