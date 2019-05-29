Пепе Рейна: У «Ливерпуля» есть возможность выиграть Лигу чемпионов, и это важнее АПЛ - Советский спорт
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29 мая 2019 18:19ФутболГичунцев Артур

Пепе Рейна: У «Ливерпуля» есть возможность выиграть Лигу чемпионов, и это важнее АПЛ

«Манчестер Сити», который выиграл премьер-лигу, опередил «красных» на одно очко.

Голкипер «Милана» Пепе Рейна, ранее выступавший за «Ливерпуль», высказался о выступлении бывшей команды в нынешнем сезоне.

«Справедливость восторжествовала. Да, «Ливерпулю» не удалось выиграть АПЛ, но у команды есть возможность стать победителем Лиги чемпионов, и это важнее», – цитирует испанца Goal.com.

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