Пепе Рейна: У «Ливерпуля» есть возможность выиграть Лигу чемпионов, и это важнее АПЛ

Голкипер «Милана» Пепе Рейна, ранее выступавший за «Ливерпуль», высказался о выступлении бывшей команды в нынешнем сезоне.
«Справедливость восторжествовала. Да, «Ливерпулю» не удалось выиграть АПЛ, но у команды есть возможность стать победителем Лиги чемпионов, и это важнее», – цитирует испанца Goal.com.
Подопечные Юргена Клоппа поспорят трофей Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 1 июня и пройдет в Мадриде. Начало поединка – 22.00 мск.
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