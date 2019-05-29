Александр Зинченко: Всех болельщиков «Уфы» я призываю прийти завтра на стадион

- Всех болельщиков «Уфы» я призываю прийти завтра на стадион и поддержать команду. Мужики, я знаю, насколько ответственная это игра, я вам желаю удачи и буду болеть за вас, - рассказал полузащитник в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter «Уфы».
Напомним, что украинский хавбек выступал за «Уфу» в 2015-2016 годах, откуда позже перешел в «Манчестер Сити».
Добавим, что в четверг, 30 мая, «Уфа» на своем поле примет «Томь» в первом стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге на следующий сезон.
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