Александр Зинченко: Всех болельщиков «Уфы» я призываю прийти завтра на стадион Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко пожелал «Уфе» удачи в стыковых матчах против «Томи».

- Всех болельщиков «Уфы» я призываю прийти завтра на стадион и поддержать команду. Мужики, я знаю, насколько ответственная это игра, я вам желаю удачи и буду болеть за вас, - рассказал полузащитник в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter «Уфы».

Напомним, что украинский хавбек выступал за «Уфу» в 2015-2016 годах, откуда позже перешел в «Манчестер Сити».

Добавим, что в четверг, 30 мая, «Уфа» на своем поле примет «Томь» в первом стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге на следующий сезон.