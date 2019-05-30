Унаи Эмери: После второго гола «Челси» ситуация сильно осложнилась - Советский спорт
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30 мая 2019 01:04ФутболГичунцев Артур

Унаи Эмери: После второго гола «Челси» ситуация сильно осложнилась

Встреча прошла в Баку.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказался после поражения от «Челси» в финале Лиги Европы (1:4).

«Во-первых, хочу поздравить «Челси». В первом тайме мне казалось, что у нас хорошие шансы добиться нужного результата. Все изменил первый гол, мы старались не выпадать из игры и искали пути к воротам. После второго гола ситуация для нас сильно осложнилась.

У соперника во втором тайме дела складывались удачно, а у нас не получалось забить. Результат таков, каков он есть. Возможно, сегодня мы заслуживали большего, но своими шансами не воспользовались», – цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

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