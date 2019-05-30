Педро – о победе в Лиге Европы: Я испытал непередаваемые чувства

Полузащитник «Челси» Педро Родригес дал комментарий после победы над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Европы (4:1).
«Во втором тайме игра стала более открытой. Мы действовали очень хорошо, быстро перемещали мяч между линиями.
Я испытал непередаваемые чувства, очередной европейский трофей, очередной гол в финале», – заявил испанец пресс-службе УЕФА.
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