Маурицио Сарри: Знаю, что Азар хочет покинуть «Челси» и уважаю его решение

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал заявление Эдена Азара после победы над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Европы (4:1).
«Это восхитительный футболист. Мне потребовалось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это потрясающий парень.
Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению», – цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.
По слухам, переход 27-летенего бельгийца обойдется «Реалу» в 130 млн евро.
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