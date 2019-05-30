Маурицио Сарри: Знаю, что Азар хочет покинуть «Челси» и уважаю его решение Ранее сообщалось, что полузащитник станет игроком мадридского «Реала».

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал заявление Эдена Азара после победы над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Европы (4:1).

«Это восхитительный футболист. Мне потребовалось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это потрясающий парень.

Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению», – цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.

По слухам, переход 27-летенего бельгийца обойдется «Реалу» в 130 млн евро.