Дик Адвокат: Очень плохой финал

Бывшему главному тренеру «Зенита» Дику Адвокату не нравится финал Лиги чемпионов-2018/19 между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
– Это очень плохой финал. Обе команды не знают, что делать. Они часто встречаются и хорошо выучили друг друга. Поэтому все умеренно, – приводит Voetbalprimeur слова Адвоката.
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