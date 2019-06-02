Карикатура дня: «Ливерпульская четверка»

Юрген Клопп стал четвертым главным тренером «Ливерпуля», кто принес клубу победу в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов).
Ранее подобного добивали Боб Пейсли (трижды), Джо Фэган и Рафаэль Бенитес. Четверо специалистов стали героями карикатуры. Она пародирует обложку альбома «Abbey Road» легендарной группы The Beatles из Ливерпуля.
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